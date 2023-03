Feyenoord worstelt zich langs Heerenveen en bereikt halve finales KNVB-beker

Feyenoord heeft zich woensdag met moeite voor de halve finales van de KNVB-beker geplaatst. De ploeg van coach Arne Slot had aan late goal van Santiago Giménez genoeg om af te rekenen met sc Heerenveen: 0-1.

Feyenoord en Heerenveen hielden elkaar bijna de gehele wedstrijd in evenwicht in het Abe Lenstra Stadion. Sydney van Hooijdonk had de beste kansen in de eerste helft namens de thuisploeg, maar kwam niet tot scoren.

Het duel leek af te stevenen op een verlenging, maar vlak voor tijd zorgde Giménez voor het verschil. Na een fraaie combinatie van de Rotterdammers schoot de Mexicaan de 0-1 tegen de touwen.

Feyenoord is na Spakenburg de tweede club die zich heeft verzekerd van de halve finales. De Tweede Divisionist stuntte dinsdag met een 1-4-zege bij FC Utrecht. Donderdag staan de laatste kwartfinales PSV-ADO Den Haag en De Graafschap-Ajax op het programma.

De koploper van de Eredivisie blijft door de bekerzege op drie fronten actief. Zaterdag wacht voor Feyenoord de thuiswedstrijd tegen FC Groningen en volgende week staat het uitduel met Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League op de rol. Een week later volgt de return.

Sydney van Hooijdonk miste een grote kans op de openingstreffer. Foto: ANP

Feyenoord creëert bijzonder weinig

Heerenveen, zonder de zieke Thom Haye, pakte in de beginfase het initiatief. Een poging van Van Hooijdonk werd gekeerd door Timon Wellenreuther, terwijl een schot van Rami Al Hajj over het doel vloog. Feyenoord kwam niet verder dan enkele speldenprikken.

Halverwege de eerste helft had Van Hooijdonk de grootste kans op de openingstreffer. Na balverlies van Orkun Kökçü snelde Heerenveen naar het vijandelijke doel. Van Hooijdonk werd goed weggestoken en kon afwerken, maar schoot in het zijnet.

Feyenoord noteerde in de eerste helft geen enkele poging tussen de palen. Javairô Dilrosun mocht richting de rust vanaf de rand van het strafschopgebied uithalen, maar zijn poging ging naast.

Er werden veel duels op het middenveld uitgevochten. Foto: Pro Shots

Giménez maakt het verschil

Feyenoord kwam na de onderbreking beter voor de dag. Giménez kopte over, terwijl Kökçü en Quilindschy Hartman met pogingen Heerenveen-doelman Xavier Mous probeerden te verschalken. Heerenveen had mogelijkheden via onder anderen Ché Nunnely, die stuitte op Wellenreuther.

Heerenveen eiste twintig minuten voor tijd een penalty na een vermeende overtreding van invaller Neraysho Kasanwirjo op Osame Sahraoui, maar de arbitrage zag er niets in. Een kwartier voor tijd was het weer de beurt aan Feyenoord. Hartman schoot hard op Mous, waarna Danilo de rebound niet kon benutten.

Tien minuten voor tijd was Feyenoord wel succesvol. Alireza Jahanbakhsh profiteerde van balverlies bij Heerenveen, waarna de bal via Danilo bij Giménez terechtkwam. De spits bleef oog in oog met Mous koel en schoof de openingstreffer tegen de touwen.

Heerenveen probeerde daarna nog wat te creëren, maar Feyenoord hield in de eindfase eenvoudig stand. De Rotterdamse club hoort zaterdag bij de loting wie begin april de tegenstander wordt in de halve eindstrijd.