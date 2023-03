Dallinga en Van den Boomen scoren bij grote zege Toulouse in kwartfinales beker

Thijs Dallinga en Branco van den Boomen hebben woensdag een belangrijke bijdrage geleverd aan een grote zege van Toulouse in de Coupe de France. De Nederlanders scoorden beiden in de met 6-1 gewonnen kwartfinale tegen Rodez, de hekkensluiter in de Ligue 2.

Dallinga vond twee keer het doel voor Toulouse. De spits zorgde in de tiende minuut voor de 3-0 en was kort na rust uit een penalty ook goed voor de 6-0.

Van den Boomen maakte in de zevende minuut uit een rebound de 2-0. Ook leverde de middenvelder de assist op de 4-0 van Farès Chaïbi in de 21e minuut. De andere goals van Toulouse kwamen op naam van voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal en Gabriel Suazo. Wilitty Younoussa redde de eer voor Rodez.

Dallinga speelde een klein uur mee en werd vervangen door zijn landgenoot Saïd Hamulic. Van den Boomen werd in de rust gewisseld en Stijn Spierings speelde de hele wedstrijd mee bij Toulouse.

Dankzij de zege op Rodez staat Toulouse, de nummer elf in de Ligue 1, voor het eerst sinds 2009 in de halve finales van het Franse bekertoernooi. Het is nog onbekend wie de tegenstander is.