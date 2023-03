Advocaat houdt tegen PSV rekening met competitie: '5 duels ADO in 15 dagen'

Voor trainer Dick Advocaat van ADO Den Haag heeft de competitie meer prioriteit dan het KNVB-bekerduel met PSV. De Hagenaars gaan donderdag in de kwartfinales op bezoek bij de Eindhovenaren.

"De belangen liggen toch meer bij de competitie dan bij de KNVB-beker", liet de 75-jarige Advocaat woensdag weten op een persconferentie in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen PSV.

ADO is momenteel de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie en staat bovenaan in de stand van de derde periode. De komende periode wacht de residentieclub wel een zwaar programma, met onder meer wedstrijden tegen Heracles Almelo en Willem II.

"Helaas hebben we te maken met het feit dat we in vijftien dagen vijf wedstrijden moeten spelen", zei Advocaat. "Daar zitten bovendien drie uitwedstrijden bij. Ik zal daar rekening mee houden."

ADO Den Haag staat bovenaan in de stand van de derde periode. Foto: Pro Shots

'We zullen echt achterover moeten leunen'

Desondanks kijkt Advocaat uit naar de wedstrijd tegen PSV, de club waarvoor hij in twee periodes (1994-1998 en 2012-2013) als trainer actief was. "Het is heerlijk om daar te spelen en het op te nemen tegen zo'n grote club."

"Het is voor ADO en de situatie waarin we nu zitten heerlijk om daar te voetballen. Het wordt moeilijk en dat weten we ook. Maar we hebben toch niets te verliezen."

Advocaat heeft in ieder geval een duidelijk strijdplan klaarliggen. "Je kan wel zeggen: we gaan vroeg storen. Maar daar is PSV te sterk voor. Wij zullen echt achterover moeten leunen en via de counter moeten kijken of we gevaarlijk kunnen zijn. Ik zou niet weten hoe we het anders moeten doen."