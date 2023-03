Feyenoord start zonder verrassingen aan bekerduel, ziektegeval bij Heerenveen

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft woensdag geen wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling voor de kwartfinale van de KNVB-beker bij sc Heerenveen. De coach houdt vast aan het elftal dat zondag startte bij de 2-4-zege op Fortuna Sittard.

Bij Heerenveen is middenvelder Thom Haye ziek. Hij wordt vervangen door Anas Tahiri. Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Feyenoord is de laatste vijftien officiële wedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag was op 27 oktober op bezoek bij Sturm Graz in de Europa League (1-0). Heerenveen heeft in de laatste negen duels zes keer verloren, onder meer van Feyenoord (op 12 februari, 1-2).