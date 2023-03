AS Roma-coach Mourinho twee duels geschorst voor uitval naar vierde official

José Mourinho moet de komende twee wedstrijden van AS Roma toezien vanaf de tribune. De Portugese coach kreeg die schorsing woensdag vanwege zijn rode kaart in het verloren competitieduel (2-1) met Cremonese. Ook moet hij een boete van 10.000 euro betalen.

Mourinho wond zich tijdens de wedstrijd tegen Cremonese zo op dat hij aan het begin van de tweede helft rood kreeg van scheidsrechter Marco Piccinini. 'The Special One' had een woordenwisseling met de vierde official.

Volgens de Serie A werd Mourinho gestraft omdat hij "een beslissing van de scheidsrechter in de tweede helft heftig en provocerend heeft betwist en dit gedrag ook volhield nadat hij de rode kaart had gekregen".

Ook bezocht de zestigjarige coach na afloop de kleedkamer van de scheidsrechters. "Dat is op zich toegestaan, maar daarbij heeft hij beledigende opmerkingen en verdachtmakingen geuit richting de vierde official", staat in de verklaring na de uitspraak van een sportrechter.

Mourinho stelde op zijn persconferentie dat hij werd geprovoceerd door de vierde official en zei zich onheus bejegend te hebben gevoeld. Hij gaat zich juridisch adviseren.

Door de schorsing mist Mourinho de duels met Juventus (zondag) en Sassuolo (12 maart). AS Roma staat vijfde in de Serie A. Voor Cremonese was het de eerste overwinning van het seizoen.