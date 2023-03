NEC-verdediger Sandler ondanks beroep van aanklager definitief vrijgesproken

Philippe Sandler wordt definitief niet geschorst voor zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de TOTO KNVB Beker van begin deze maand. De beroepscommissie heeft de verdediger van NEC vrijgesproken, nadat de aanklager in beroep was gegaan.

De 26-jarige Sandler kreeg in de 89e minuut van het achtstefinaleduel een rode kaart voor een handsbal in het strafschopgebied. De tuchtcommissie van de KNVB oordeelde dat er geen sprake was van strafbaar hands en seponeerde de kaart van de geboren Amsterdammer.

Opvallend genoeg besloot de onafhankelijke aanklager in beroep te gaan tegen de uitspraak. De zitting diende dinsdagavond in Zeist. Volgens de beroepscommissie kan onvoldoende worden bewezen dat Sandler de bal opzettelijk met de hand of arm raakte.

"Dit oordeel betekent niet dat er in het geheel geen sprake had kunnen zijn van strafbaar hands", staat in een verklaring. "Andere vormen van strafbaar hands (zoals het raken van de bal met de hand/arm door het op onnatuurlijke wijze groter maken van het lichaam) zijn door de aanklager niet ten laste gelegd. Daarover heeft de commissie van beroep zich in dit geval dan ook niet kunnen uitlaten."

Na de rode kaart van Sandler kreeg Feyenoord een strafschop in De Kuip. Mede daardoor knokte de thuisploeg zich in de slotfase van de reguliere speeltijd nog terug van een 0-2-achterstand: 2-2. Na een spectaculaire verlenging met nog eens vier goals wonnen de Rotterdammers de penaltyserie.