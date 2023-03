Barcelona mist geblesseerde Lewandowski in bekerkraker tegen Real Madrid

FC Barcelona moet het in de Clásico van donderdag in het bekertoernooi tegen Real Madrid doen zonder Robert Lewandowski. De Poolse spits ontbreekt vanwege een blessure in de wedstrijdselectie.

Barcelona meldde eerder deze week al dat Lewandowski een verrekking in zijn linker hamstring had opgelopen. Het is nog onduidelijk hoelang hij daarvan moet herstellen.

Lewandowski speelde zondag nog wel de volledige negentig minuten tijdens de 1-0-nederlaag bij Almería. De trefzekere spits speelde dit seizoen al 31 officiële duels en scoorde daarin 25 keer.

De halve finales van de Copa del Rey gaan zoals gebruikelijk over twee wedstrijden. Na de ontmoeting in Santiago Bernabéu van donderdag treffen Barcelona en Real elkaar op 5 april in Camp Nou.

Frenkie de Jong zit wel gewoon bij de selectie voor de eerste halve finale tegen rivaal Real Madrid. Naast Lewandowski kan trainer Xavi ook niet beschikken over de geblesseerde Ousmane Dembélé en Pedri. Ansu Fati is wél weer fit.

