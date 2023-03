De roze wolk van bekersensatie Spakenburg: 'Vanavond met z'n allen naar Jinek'

Een dag na de sensationele bekerzege bij FC Utrecht ontwaken de spelers van Tweede Divisionist Spakenburg langzaam uit hun roes. NU.nl spreekt aanvoerder Floris van der Linden en trainer Chris de Graaf op de day after. "Ik heb toch op m'n werk nog maar even vanuit huis ingelogd."

Terwijl de bekerhelden van Spakenburg ver na het laatste fluitsignaal een uitbundig feestje vierden, zat trainer De Graaf alleen op de trap in de catacomben van Stadion Galgenwaard. In de luwte, ver weg van het gedruis. Even wilde de Spakenburger laten bezinken van wat zich in de uren daarvoor allemaal voor zijn ogen had afgespeeld.

"Toen ik op dat trapje zat, kwam er een journalist naar me toe en die zei: 'Wat doe je hier? Het feestgedruis is verderop'", vertelt De Graaf. "Maar ik wilde even een moment voor mezelf. Ik heb er een kwartier gezeten. Dat had ik echt even nodig."

In de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Utrecht zei De Graaf al meermaals dat hij bloed rook. "Het grappige is dat ik daarmee bedoelde dat ik kansen zag om hen misschien pijn te kunnen doen. Dat we veel vertrouwen hadden. Ik bedoelde niet: 1-4."

Alleen dorpsgenoot IJsselmeervogels en VVSB slaagden er in de rijke bekerhistorie in om als amateurclub de halve finales te bereiken. Spakenburg voltooide het huzarenstukje door twee Eredivisie-clubs uit de schakelen. Na FC Groningen (2-3) werd ook FC Utrecht (1-4) slachtoffer van het Spakenburgse sprookje.

Trainer Chris de Graaf na afloop van het bekerduel in De Galgenwaard. Foto: Pro Shots

'Maakt de mensen hier niet uit welke dag van de week het is'

Van der Linden zat tot vroeg in de ochtend in de kantine op De Westmaat, het sportcomplex van Spakenburg. Daar waren honderden tot duizenden mensen naartoe gekomen om de spelers te ontvangen en de bekerstunt te vieren.

De spelers hadden na de stunt in de vorige ronde bij FC Groningen al een idee hoe het zou zijn. "Maar goed, het is toch een dinsdagavond. We wisten niet wat we konden verwachten", zegt Van der Linden. "Maar het was volle bak. Het maakt de mensen hier niet uit welke dag van de week het is."

De Graaf beleefde het feestje iets anders. Van een kater is geen sprake bij de gevierde trainer van 'De Blauwen'. "Ik was heel moe, ook al heb ik zelf niet gespeeld. Het leek mij niet verstandig om nog heel lang door te gaan. Vanmorgen werd ik wakker als een heel blij mens."

Van der Linden vertelde dinsdagavond midden in het feestgedruis dat hij daags na de bekerstunt niet van plan was te gaan werken. Daar kwam de aanvoerder en maker van het vierde doelpunt een dag later enigszins op terug. "Ik heb toch maar vanuit huis kort ingelogd."

Voor De Graaf was dat geen moment een issue. De trainer heeft een eigen onderneming en kondigde al aan niet te gaan werken. "Mijn telefoon bleef maar gaan. Vanavond zitten we met het hele team bij Jinek. Tenminste, iedereen die in de gelegenheid is om mee te gaan."

De spelers werden als helden ontvangen in Spakenburg. Foto: ANP

'Verwacht niet al te veel van de training'

Daags na de stunt zitten Van der Linden en De Graaf nog op een roze wolk, maar binnen enkele dagen moeten ze toch weer terug naar de realiteit. Zaterdag wacht namelijk alweer het volgende duel in de Tweede Divisie, waarin Spakenburg op een tegenvallende zevende plek staat.

Donderdagavond zitten de spelers stipt om 19.15 uur gewoon weer in de kleedkamer. Dan bekijken ze beelden van de volgende tegenstander, Noordwijk in dit geval. "De jongens mogen nu eerst even genieten", zegt De Graaf. "Na de analyse van de tegenstander gaan we trainen. Maar daar verwacht ik eerlijk gezegd niet al te veel van."

"Misschien is het wel überhaupt beter om nog even tot zaterdag te wachten met de analyse van Noordwijk", suggereert Van der Linden. "Dan hebben we nog even de tijd om de beelden van de wedstrijd tegen FC Utrecht terug te kijken."