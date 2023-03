Spakenburg-voorzitter reisde 12 uur om getuige te zijn van bekerstunt in Utrecht

Voorzitter Marc Schoonebeek van Spakenburg reed dinsdag op en neer vanuit Oostenrijk om de bekerwedstrijd van zijn stuntploeg tegen FC Utrecht niet te hoeven missen. Nooit had hij gedacht dat hij op de terugweg kon fantaseren over een mogelijke bekerfinale.

Schoonebeek schrok enkele weken geleden toen hij in zijn agenda keek en erachter kwam dat zijn vakantie precies tegelijk viel met de kwartfinale van 'zijn' Spakenburg tegen FC Utrecht. Hij twijfelde geen seconde en zette een plan op om "even" heen en weer te rijden vanuit Oostenrijk.

Daar kreeg de voorzitter geen moment spijt van. Zijn ploeg won met maar liefst 1-4 in de Domstad en bereikte als derde amateurclub in de rijke bekerhistorie de halve finales. Alleen dorpsgenoot IJsselmeervogels en VVSB gingen 'De Blauwen' voor.

De aanwezigheid van Schoonebeek veroorzaakte enige jaloezie bij zijn zoon, die in Oostenrijk bleef en ervoor koos het duel voor de tv te volgen. "Hij twijfelde of de lange rit het wel waard was, maar had nu toch wel spijt. Alles wat ik heb gezien, staat voor altijd op mijn netvlies gebrand."

Marc Schoonebeek en zijn vrouw bij terugkomst in Nederland. Foto: Spakenburg

Schoonebeek stapte om 5.00 uur weer in de auto

Terwijl een deel van de selectie na de stunt in De Galgenwaard nog feestend in de kantine van Spakenburg stond, ging bij Schoonebeek woensdag de wekker alweer. Hij keerde na de historische avond huiswaarts voor een powernap en stapte om 5.00 uur in de auto.

"Ik zit op de passagiersstoel, mijn vrouw stuurt", vertelt Schoonebeek op de terugweg naar Oostenrijk. "Ik heb ondertussen alle tijd om mijn berichtjes en mailtjes te beantwoorden en ook het contact met de KNVB te onderhouden."

Het is in principe een rit van zo'n negen uur, maar op de heenweg deden Schoonebeek en zijn vrouw er zo'n twaalf uur over. "Dit is dus de derde keer in korte tijd dat we deze route afleggen. Het voordeel is nu wel dat we precies weten wat we kunnen verwachten aan werkzaamheden en vertragingen", zegt de voorzitter lachend.

'Europees voetbal voor ons nog geen doelstelling'

Voor Schoonebeek zijn er na het bereiken van de halve finales een hoop vraagstukken bij gekomen. De club wil een eventuele finale niet op zondag spelen en bovendien moeten er voorbereidingen worden getroffen voor een eventueel Europees avontuur.

Dat is allemaal nog toekomstmuziek, vindt Schoonebeek. Ondertussen wordt de bankrekening van zijn club gespekt door het bekersucces. Door alleen al televisiegelden heeft Spakenburg zo'n 300.000 euro kunnen bijschrijven. "Dat is een stukje garantie voor onze toekomst", zegt Schoonebeek.