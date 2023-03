Franse WK-legende Fontaine op 89-jarige leeftijd overleden

Just Fontaine is op 89-jarige leeftijd overleden. De oud-aanvaller schreef geschiedenis door op het WK 1958 liefst dertien keer te scoren, een record.

De in Marokko geboren Fontaine kwam uit voor achtereenvolgens USM Casablanca, Nice en Stade de Reims. In zijn 21 interlands voor de Franse nationale ploeg maakte hij dertig goals, waaronder dus dertien op het WK 1958 in Zweden. 'Les Bleus' eindigden als derde op dat toernooi.

Fontaine zette door blessureleed al op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. Daarna was de legendarische spits bondscoach van de Franse nationale ploeg en fungeerde hij als trainer van Luchon, Paris Saint-Germain en Toulouse. Zijn laatste klus als oefenmeester was het bondscoachschap van Marokko tussen 1979 en 1981.

Fontaine genoot bekendheid door zijn dadendrang op het WK 1958, maar in dienst van Stade de Reims liet hij zich eveneens gelden met 122 treffers in 130 goals. Stade de Reims was destijds een Europese topclub. Met Fontaine in de basis gingen Les rouges et blancs met 2-0 ten onder tegen Real Madrid in de Europa Cup I-finale van 1959.