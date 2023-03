Domper voor PSV in titelstrijd: keeper Benítez ligt er weken uit met knieblessure

PSV kan de komende weken niet beschikken over doelman Walter Benítez. De Argentijn heeft een knieblessure opgelopen en moet de komende weken toekijken.

De dertigjarige Benítez raakte dinsdag geblesseerd op de training en werd diezelfde dag geopereerd. Het is nog onduidelijk hoeveel weken de onbetwiste doelman precies uitgeschakeld is.

Joël Drommel zal Benítez naar alle waarschijnlijkheid vervangen. De 26-jarige keeper is reserve sinds de komst van Benítez in de zomer. De ervaren Boy Waterman is de derde keeper van de Eindhovenaren en zal door de blessure een plekje opschuiven in de pikorde.