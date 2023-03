Weggestuurde Mourinho vindt dat hij is geprovoceerd door vierde official

AS Roma-trainer José Mourinho vindt het oneerlijk dat hij dinsdagavond tijdens het verloren uitduel met Cremonese (2-1) naar de tribune werd gestuurd. De Portugees stelt dat hij werd geprovoceerd door de vierde official, met wie hij in een woordenwisseling belandde.

De zestigjarige Mourinho werd aan het begin van de tweede helft naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Marco Piccinini. 'The Special One' had vlak daarvoor een conflict met de vierde official.

"Voor de eerste keer in mijn loopbaan heeft een scheidsrechter op een onrechtmatige manier tegen me gesproken", zei Mourinho op zijn persconferentie over het akkefietje met de vierde man, die hem zichtbaar het bloed onder de nagels vandaan haalde.

"Ik ben niet gek. Dat ik zo boos was, komt doordat er iets is gebeurd. Maar de vierde official is niet eerlijk genoeg om te zeggen hoe hij mij heeft behandeld. Hij durft niet te zeggen met welke provocerende woorden hij mijn reactie ontlokte. Ik wil nu graag weten of ik in juridisch opzicht iets kan doen."

José Mourinho had een conflict met de vierde official en werd daarna weggestuurd. Foto: ANP

'We verdienden het niet om te winnen'

De rode kaart voor Mourinho was niet het absolute dieptepunt van AS Roma in Cremona. De Romeinen gingen met 2-1 ten onder bij de degradatiekandidaat, die pas de eerste overwinning van het seizoen boekte. Daar had Mourinho geen excuses voor.

"We verdienden de zege niet, maar we verdienden het ook niet om te verliezen. We dragen zelf de verantwoordelijkheid voor deze nederlaag", zei Mourinho. "Het ontbrak ons aan gretigheid om de wedstrijd snel te beslissen. We hebben er een hoge prijs voor betaald."