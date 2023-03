Bekersensatie Spakenburg wil eventuele finale niet op zondag spelen

Mocht bekersensatie Spakenburg het tot de finale schoppen, dan hoopt de club uit de Tweede Divisie dat de KNVB de datum van de eindstrijd wijzigt. 'De Blauwen' uit het kerkelijke vissersdorp spelen nooit op zondag en zijn dat ook niet van plan.

"Mocht het zover komen, dan gaan wij serieus in overleg met de KNVB en de tegenstander", zegt voorzitter Marc Schoonebeek in gesprek met NU.nl. "Onze insteek is dat we er een zaterdagavondwedstrijd van willen maken. Als het een zondag wordt, dan denk ik dat wij nee zeggen. Maar dat is nog niet zeker."

Op zondag voetballen is uit den boze in Spakenburg, waar veel gelovigen wonen. Het is zelfs in de statuten van de club vastgelegd: "De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, op alle dagen van de week, behalve op zondag."

De finale staat op dit moment gepland op zondag 30 april. Een woordvoerder van de KNVB zegt tegen NU.nl dat in de aanloop naar de eindstrijd in De Kuip een overleg met alle halvefinalisten volgt. Die kunnen dan eventuele wensen doorgeven. Dat betekent nog niet dat ook aan die wensen wordt voldaan.

0:43 Afspelen knop Fans van amateurclub Spakenburg feesten na bekerstunt

'Zou niet eerste keer zijn dat we niet van statuten afwijken'

Overigens vinden niet alle spelers van Spakenburg een bekerfinale op zondag een probleem. "De jongens binnen de spelersgroep staan er verschillend in. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat we vasthouden aan onze statuten", zegt Schoonebeek.

In het recente verleden werd één keer eerder afgeweken van de zondag als finaledag. Dat was toen Ajax en Feyenoord in 2010 de eindstrijd haalden. De finale werd toen voor het eerst sinds 1983 over twee wedstrijden gespeeld, zonder uitsupporters. Het eerste duel was op zondag 25 april, de return volgde op donderdag 6 mei.

Een discussie over de datum van de finale is uiteraard nog toekomstmuziek. Spakenburg hoort zaterdagavond bij de loting wie de tegenstander wordt in de halve eindstrijd.