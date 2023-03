Stuntcoach Spakenburg wil Feyenoord loten: 'Dat wordt een legendarische avond'

Trainer Chris de Graaf is door het dolle heen na de sensationele 1-4-zege van amateurclub Spakenburg op Eredivisionist FC Utrecht dinsdag in de kwartfinales van de KNVB-beker. De coach hoopt dat de Tweede Divisionist in de halve eindstrijd in De Kuip tegen Feyenoord speelt.

"We kwamen met 0-1 voor en toen had ik al een lekker gevoel. Maar 1-4, zeg het maar! Ik kan wel heel tof doen, en ik heb vaak lef bij uitspraken, maar dit had ik ook niet verwacht", reageerde De Graaf bij ESPN.

Spakenburg kwam na twaalf minuten op voorsprong via een prachtige volley van Wimilio Vink. In de tweede helft verdubbelde Luuk Admiraal de voorsprong. Anastasios Douvikas tekende voor de aansluitingstreffer, maar daarna scoorden Masies Artien en Floris van der Linden nog namens de uitploeg.

Spakenburg verraste eerder door in de tweede ronde FC Groningen met 2-3 uit te schakelen. De Graaf vond dat zijn ploeg in De Galgenwaard beter voor de dag kwam. "We stonden nu veel beter dan tegen Groningen. Utrecht creëerde ook niet veel kansen. Ze mochten van ons de bal wel hebben op de zijkanten."

'Ik wil Feyenoord loten en naar De Kuip'

Spakenburg is na IJsselmeervogels (1975) en VVSB (2016) de derde amateurclub ooit die de halve finales van de KNVB-beker bereikt. "Ik ben enorm trots dat ik mijn cluppie de halve finale in mag loodsen", vervolgde de coach. "We staan in een illuster rijtje."

De Graaf had vooraf contact met John de Wolf, een goede bekende en assistent van Feyenoord. "Ik ben drie jaar zijn assistent geweest bij Spakenburg. Hij wenste me succes en zei dat we uitgenodigd waren voor de halve finale als Feyenoord zou doorgaan en in De Kuip zou spelen. Toen zei ik dat ik geen uitnodiging hoefde, want het wordt Feyenoord-Spakenburg", zei De Graaf lachend.

"Als we nu geen Feyenoord loten, word ik gek. Ik was vorig jaar bij Feyenoord-Lazio (1-0) in de Europa League. Dat was geen voetbal, maar léven. Ik wil Feyenoord loten en gewoon naar die Kuip. Dat wordt een legendarische avond. Genieten. Ik wil daar zijn."