Aké en Manchester City verder in FA Cup, Blackburn verrast tegen Leicester City

Manchester City heeft dinsdag de kwartfinales van de FA Cup bereikt. Met Nathan Aké in de basis werd met 0-3 gewonnen bij Bristol City. Blackburn Rovers boekte een verrassende zege op Leicester City.

Manchester City had het geen moment lastig met Bristol City, dat in de Engelse tweede divisie uitkomt. Al in de zevende minuut zette Phil Foden de 0-1 op het scorebord. De 22-jarige aanvaller was het eindstation van een fraaie aanval.