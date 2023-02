FC Utrecht schaamt zich kapot na bekerblamage: 'Een regelrechte schande'

FC Utrecht schaamt zich kapot na de 1-4-nederlaag tegen amateurclub Spakenburg in de kwartfinales van de KNVB-beker. Aanvoerder Mike van der Hoorn sprak dinsdag na afloop van een "regelrechte schande".

Van der Hoorn is erg kritisch op de wijze waarop Utrecht de goals incasseerde. Wimilio Vink opende binnen het kwartier de score namens Spakenburg met een prachtige volley. Daarna waren Luuk Admiraal (na een counter) en Masies Artien en Floris van der Linden (via kopballen) trefzeker voor de bezoekers.

"We staan te kijken bij de tegengoals", zei Van der Hoorn bij ESPN. "We doen niet wat van ons gevraagd wordt. Er was geen energie. Het lijkt op onderschatting, maar daar hebben we de laatste dagen nog op gehamerd. Dit is niet uit te leggen."

De verdediger bleef ondanks de achterstand geloven in de winst. "Ook toen het 1-3 werd. Ik dacht toen wel: het wordt lastig. Dit is een harde klap, dit moeten we verwerken. Het is volkomen terecht dat het publiek zingt dat we ons kapot moeten schamen."

Trainer Aleksandar Rankovic zag een wanprestatie van FC Utrecht. Foto: Pro Shots

'Dit is een nachtmerrie en Utrecht-onwaardig'

Assistent-coach Aleksandar Rankovic noemde de nederlaag van Utrecht "totaal onacceptabel". De Serviër, die vanwege ziekte bij hoofdtrainer Michael Silberbauer eindverantwoordelijk was, zag dat Spakenburg veel sterker begon dan de thuisploeg.

"Ja, dit is een nachtmerrie. Utrecht-onwaardig. We kunnen deze wedstrijd de hele dag analyseren, maar het begint al bij de eerste minuut. Ze hebben lef getoond en met veel energie gespeeld. Het is een verdiende overwinning van Spakenburg."

Rankovic erkende dat iedereen in de kleedkamer van Utrecht de nederlaag in stilte verwerkte. "Het is misschien ook verstandig van de spelers om niet emotioneel te worden. Dan loopt het uit de hand."