Stuntploeg Spakenburg droomt groot: 'Tickets voor Europa League zijn geboekt'

De spelers van Spakenburg konden dinsdag hun geluk niet op na de sensationele 1-4-zege op FC Utrecht in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De amateurclub durft zelfs aan Europees voetbal te denken.

Floris van der Linden was net als bij de verrassende zege op FC Groningen (2-3) in de tweede ronde een van de Spakenburgse uitblinkers. "We gingen hierheen met de gedachte dat er iets mogelijk was", zei de dolgelukkige aanvoerder na afloop bij ESPN. "Anders kan je net zo goed thuisblijven."

"Maar goed, als je dit van tevoren had gezegd... Hou op, schei uit. Dat had niemand geloofd", grijnsde de lange spits, die zelf verantwoordelijk was voor de 1-4. Dat was het sluitstuk van een historische avond. Spakenburg is pas de derde amateurclub in de geschiedenis die de halve finales van het bekertoernooi bereikt.

"In de slotfases zat ik er flink doorheen: hamstrings, kuiten... alles liep vol", vertelde Van der Linden. "Maar ik was niet de enige. Je merkt toch dat dit een hoger tempo is, hoewel ik nog vond meevallen hoe groot het verschil was. Van FC Utrecht mag je meer verwachten."

'Veel naar Sneijder gekeken'

Wimilio Vink had met de 0-1 de mooiste treffer van de avond voor zijn rekening genomen. De middenvelder nam een voorzet van Luuk Admiraal vol op de pantoffel en trof doel. "Ik schiet 'm aardig binnen", zei Vink met gevoel voor understatement. "Ik hoefde 'm eigenlijk alleen maar binnen te lopen."

"Ik heb inderdaad veel naar Wesley Sneijder gekeken", reageerde Vink op een vergelijking die zich aan verslaggever Hans Kraay opdrong. "Nu op naar de halve finales. Ik heb de tickets voor de Europa League al geboekt."