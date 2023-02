Amateurs Spakenburg vernederen FC Utrecht en schrijven bekerhistorie

Amateurclub Spakenburg heeft dinsdag op sensationele wijze de halve finales van de KNVB-beker bereikt. De Tweede Divisionist, die eerder FC Groningen uitschakelde, versloeg Eredivisionist FC Utrecht in De Galgenwaard met 1-4 en is de derde amateurclub ooit die in de halve eindstrijd staat.

Spakenburg pakte brutaal de leiding via Wimilio Vink, die met een prachtige volley scoorde. Utrecht dacht in de tweede helft langszij te komen via Anastasios Douvikas, maar de goal werd na een VAR-ingreep afgekeurd wegens buitenspel.

Luuk Admiraal maakte na bijna een uur spelen de 0-2 na een tegenaanval. Douvikas deed iets terug namens Utrecht, maar Masies Artien vergrootte twee minuten later de marge weer naar twee goals: 1-3. Floris van der Linden tekende voor de sensationele 1-4-eindstand.

Het is de tweede stunt van Spakenburg in deze editie van het bekertoernooi: in de tweede ronde was de ploeg van Chris de Graaf al te sterk voor FC Groningen: 2-3. Spakenburg versloeg ook DOVO (0-1), TEC (2-1) en Katwijk (1-1, winst na strafschoppen).

Spakenburg is de derde amateurclub ooit die in de halve finales van de KNVB-beker staat. Eerder reikten dorpsgenoot IJsselmeervogels (1975) en VVSB (2016) tot deze fase van het toernooi.

Spakenburg viert de openingstreffer. Foto: Pro Shots

Spakenburg schiet uit startblokken

Spakenburg pakte in de beginfase verrassend het initiatief in De Galgenwaard. Van der Linden kreeg een kopkans, terwijl Mark Veenhoven met een afstandsschot voor gevaar zorgde. In beide gevallen bracht Utrecht-doelman Vasilis Barkas redding.

Nog binnen het kwartier werd het spel van Spakenburg beloond met een treffer. De geheel vrijstaande middenvelder Vink werd op de rand van het strafschopgebied met een hoge voorzet gevonden door Luuk Admiraal en schoot met een schitterende volley raak.

Utrecht werd wakker door de tegentreffer en zocht naar de gelijkmaker. Othmane Boussaid, Hidde ter Avest en Douvikas zorgden voor gevaar, maar Spakenburg-doelman Alessandro Damen hoefde zich nauwelijks in te spannen om de nul te houden.

FC Utrecht creëerde nauwelijks kansen tegen Spakenburg. Foto: Pro Shots

Spektakel in de tweede helft

De tweede helft begon meteen spectaculair. Bij een scrimmage kwam Utrecht niet tot scoren, maar bij de daaropvolgende corner was het wel raak. Douvikas kopte binnen, maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.

Spakenburg liet zich niet van de wijs brengen en maakte even later zelfs de 0-2. Een prachtige dieptepass van Van der Linden werd tot doelpunt gepromoveerd door Admiraal, die oog in oog met Barkas niet faalde.

Douvikas bracht daarna de spanning terug door na een dieptebal koel te blijven en te scoren. Twee minuten later was het alweer raak voor Spakenburg. Artien werd bij een corner slecht gedekt en kopte de bal hard in het doel.

Van der Linden verzorgde een kwartier voor tijd het slotakkoord namens de bezoekers. De aanvaller torende bij een voorzet van Vince Gino Dekker boven twee verdedigers uit en kopte de 1-4 achter Barkas.

Spakenburg had daarna niets meer te duchten van Utrecht, dat de volle laag kreeg van het thuispubliek. De Domstedelingen zochten na het laatste fluitsignaal onder een striemend fluitconcert de kleedkamer op, terwijl de spelers van Spakenburg een feestje gingen vieren met de meegereisde fans.

Spakenburg hoort zaterdag bij de loting wie de tegenstander wordt in de halve finales. De andere kwartfinales zijn sc Heerenveen-Feyenoord (woensdag), PSV-ADO Den Haag en De Graafschap-Ajax (beide donderdag).