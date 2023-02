Basisdebuut Wijnaldum overschaduwd door rood Mourinho en zeperd AS Roma

Georginio Wijnaldum heeft dinsdag na lang blessureleed zijn basisdebuut voor AS Roma gemaakt. De Nederlandse middenvelder kon een pijnlijke 2-1-competitienederlaag bij laagvlieger Cremonese niet voorkomen en zag coach José Mourinho naar de tribune gestuurd worden.

Wijnaldum brak in augustus zijn scheenbeen, vlak nadat hij Paris Saint-Germain op huurbasis had verruild voor AS Roma. Het kostte hem onder meer deelname aan het WK. Na enkele invalbeurten in de afgelopen weken kon hij dinsdag dan eindelijk zijn basisdebuut voor Roma maken.