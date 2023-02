Vitesse moet GelreDome in oktober verlaten als het niet instemt met huursom

Vitesse heeft dinsdag een kort geding verloren tegen de eigenaar van stadion GelreDome. De Eredivisionist en vastgoedbedrijf Nedstede liggen al een tijdje in de clinch over de huursom.

Het huidige contract van Vitesse met het GelreDome loopt eind september af. De Arnhemse club weigert om per 1 oktober aan de jaarlijkse huursom van 2 miljoen euro te voldoen en wil de komende twintig jaar zo'n 500.000 euro per seizoen betalen.

Nedstede is daar niet mee akkoord. Vitesse besloot om naar aanleiding van de vastgelopen gesprekken een kort geding aan te spannen. Het uitgesproken vonnis is "in het nadeel van Vitesse", meldt de club dinsdag.

De uitspraak betekent nog niet per se dat Vitesse voor volgend geen stadion meer heeft. De club kan in hoger beroep gaan zodra de motivatie voor het rechterlijke besluit is ingezien. Die motivatie is nu nog niet beschikbaar vanwege het zogeheten kop-staartvonnis, waarin alleen de betrokken partijen en het oordeel van de rechter zijn opgenomen.

Verder benadrukt Vitesse te hopen dat de gesprekken met de Nedstede en alle andere betrokken partijen kunnen worden hervat en dat er gewoon in het GelreDome gespeeld kan blijven worden.