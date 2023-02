Werkgroep beslist over lot van gehekelde bondscoach Franse voetbalsters

De Franse voetbalbond (FFF) heeft dinsdag een werkgroep opgericht die de crisis in de nationale vrouwenploeg moet bezweren. Een aantal topspeelsters ligt in de clinch met bondscoach Corinne Diacre.

Eind vorige week maakten sterspeelsters Wendie Renard, Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto bekend dat ze niet meer onder Diacre willen spelen. Onduidelijk is waar het conflict precies over gaat.

"Ik kan het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen voor het hoogste niveau, niet langer ondersteunen. Onder deze omstandigheden kan ik het WK niet spelen", liet aanvoerder en boegbeeld Renard weten.

Diani en Katoto lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit over Diacre, die niet voor het eerst onder vuur ligt. Sinds haar aanstelling in 2017 waren er vaker conflicten. Zo besloot ze in dat jaar na uitschakeling op het EK om Renard, de grootste Franse voetbalster aller tijden, haar aanvoerdersband af te nemen.

Een vierkoppige werkgroep, waartoe onder anderen Olympique Lyonnais-voorzitter Jean-Michel Aulas behoort, moet nu in kaart brengen wat er precies aan de hand is en of er nog toekomst is voor Diacre. Volgende week donderdag wordt een conclusie verwacht.