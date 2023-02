In opspraak geraakte voorzitter Le Graët neemt ontslag bij Franse voetbalbond

Noël Le Graët heeft dinsdag zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF). De omstreden 81-jarige bestuurder was anderhalve maand geleden al op non-actief gezet door de FFF.

Le Graët werd uit zijn functie gezet omdat er een onderzoek naar hem liep. Meerdere vrouwen beschuldigden hem van grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk verzamelde de onderzoekscommissie meer dan honderd getuigenissen.

De commissie kwam twee weken geleden tot het oordeel dat het gedrag van Le Graët ontoelaatbaar was en dat hij zijn functie niet meer kon vervullen. De landelijke autoriteiten werd verzocht de zaak verder te onderzoeken.

Le Graët lag niet alleen vanwege het vermeende grensoverschrijdende gedrag onder vuur. De voorzitter zorgde recent voor ophef door enkele pittige uitspraken over Zinédine Zidane. Hij maakte in harde bewoordingen duidelijk dat de Franse voetballegende geen kandidaat was voor het bondscoachschap.

De bond besloot tot een contractverlenging van de huidige bondscoach Didier Deschamps, die bijtekende tot en met het WK van 2026. Het is onduidelijk of het vertrek van Le Graët van invloed is op de toekomst van Deschamps.