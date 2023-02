Bekritiseerde Canadese bondsvoorzitter stapt op wegens conflict met voetbalsters

Nick Bontis is dinsdag opgestapt als voorzitter van de voetbalbond van Canada. De 53-jarige bestuurder heeft zijn conclusies getrokken na een conflict over bezuinigingen en scheve verhoudingen tussen de nationale mannen- en vrouwenploeg.

"Ik erken dat verandering nodig is", zegt Bontis in een verklaring, waarin hij laat weten een groot voorstander te zijn van het gelijktrekken van de voorwaarden voor vrouwen en mannen. "Maar helaas zal ik de bond niet meer leiden als het zover is."

De Canadese voetbalsters zijn vanwege bezuinigingen, achterstallige betalingen en ongelijke behandeling in vergelijking met hun mannelijke collega's al langer ontevreden over het beleid van de bond.

In voorbereiding op het komende WK in Australië en Nieuw-Zeeland eisten de voetbalsters net zoveel geld als de mannen vorig jaar kregen in de aanloop naar het WK. De Canadese bond ging niet in op de eisen van het vrouwenteam, dat als olympisch kampioen een van de favorieten voor de wereldtitel is.

De Canadese voetbalsters droegen op de SheBelieves Cup speciale shirts. Foto: Getty Images

Canadese voetbalsters gingen staken

Canada deed onlangs onder protest mee aan de SheBelieves Cup, een vrouwentoernooi in de Verenigde Staten. In de wedstrijd tegen de VS droegen de speelsters tijdens het volkslied paarse shirts met daarop de tekst: genoeg is genoeg.

Aanvoerder Christine Sinclair zei begin deze maand tegen de Canadese sportzender TSN dat de speelsters staken totdat er een oplossing is. "Dit doet pijn, daar zal ik niet over liegen. We vertegenwoordigen allemaal met trots dit land, maar het is moeilijk om geen steun van je eigen bond te voelen", zei de 319-voudig international. "Ik kan deze bond niet vertegenwoordigen totdat het is opgelost. Mijn hart breekt."