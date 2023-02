Lazio boekt ruim een week voor duel met AZ zwaarbevochten zege in Serie A

Lazio heeft maandag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Serie A. De tegenstander van AZ in de Conference League rekende pas in de slotfase af met laagvlieger Sampdoria: 1-0.

Luis Alberto zorgde pas in de slotfase voor de bevrijdende treffer tegen de nummer negentien van de Serie A. De middenvelder schoot zo'n tien minuten voor tijd op fraaie wijze in de bovenhoek en tekende daarmee voor de enige treffer van de wedstrijd.

Door de overwinning komt Lazio op 45 punten en neemt de ploeg uit Rome de vierde plek over van stadgenoot AS Roma. De ploeg van trainer José Mourinho kan de vierde plek, die recht geeft op Champions League-voetbal, dinsdag heroveren. Dan neemt zijn AS Roma het op tegen Cremonese.

Lazio is over ongeveer anderhalve week de tegenstander van AZ in de achtste finales van de Conference League. AZ gaat op dinsdag 7 maart eerst op bezoek bij de tweevoudig kampioen van Italië. Op 16 maart volgt de return in Alkmaar.

Eerder op de avond won Fiorentina met klinkende cijfers op bezoek bij Hellas Verona: 0-3. Cristiano Biraghi zorgde in de 89e minuut voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De verdediger schoot - terwijl de regie nog de herhaling van een eerdere actie uitzond - vanaf eigen helft raak.

