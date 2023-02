Oud-bondscoach Van Gaal benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau

Louis van Gaal is maandagavond bij een bedankavond in Zeist benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De 71-jarige coach, die tijdens het afgelopen WK Oranje onder zijn hoede had, werd ook onderscheiden met het bondsridderschap van de KNVB.

Van Gaal kreeg de versierselen voor officier in de Orde van Oranje-Nassau omgehangen door minister van Sport Conny Helder. Zij roemde in haar speech de werkwijze van Van Gaal. "Meerdere voetballers en meerdere stafleden noemen je hun tweede vader. Dat doen ze niet zomaar."

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Van Gaal werd in 1997 al benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Officier is de vierde graad en nog prestigieuzer dan Ridder.

Van Gaal was drie keer bondscoach van het Nederlands elftal (2000-2002, 2012-2014 en 2021-2022). Na een teleurstellend eerste termijn nam de Amsterdammer in 2014 revanche door Oranje naar de derde plek op het WK in Brazilië te leiden.

In de zomer van 2021 werd Van Gaal voor de derde keer door de KNVB aangesteld als bondscoach. Hij hoopte Nederland eind vorig jaar in Qatar naar de wereldtitel te leiden, maar Oranje strandde in de kwartfinales door een verloren penaltyserie tegen Argentinië.

Louis van Gaal was drie keer bondscoach van het Nederlands elftal. Foto: Getty Images

'Oranje heeft weer kleur op de wangen'

De onderscheiding van het bondsridderschap, de op één na hoogste onderscheiding binnen de KNVB, kreeg Van Gaal uitgereikt door voorzitter Just Spee. "Oranje heeft dankzij jou weer kleur op de wangen. We kunnen weer vooruit", sprak Spee.

Er waren zo'n honderd genodigden aanwezig op de bedankavond, onder wie spelers van de drie selecties waarmee Van Gaal samenwerkte. De Amsterdammer is na het WK opgevolgd door Ronald Koeman, die aan zijn tweede termijn is begonnen.