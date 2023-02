Prijswinnende Wiegman bedankt familie: 'Jullie zagen me vaker op tv dan thuis'

Sarina Wiegman is dankbaar dat ze maandagavond bij het FIFA-gala in Parijs voor de derde keer is uitgeroepen tot Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal. De Nederlandse prees in haar speech vooral de mensen om haar heen.

"Er zijn zo veel dingen op mijn pad gekomen de laatste tijd. Ik ben mijn management dankbaar dat ze zoveel ruis voor mij hebben weggenomen, zodat ik me kon focussen. Ook mijn familie wil ik bedanken. Jullie zagen me vaker op televisie dan thuis. Ik hou van jullie", zei de 53-jarige Wiegman.

De Haagse is al jaren een gevierde coach in het vrouwenvoetbal. Haar aanzien steeg afgelopen zomer verder door Engeland als bondscoach op het EK in eigen land naar de titel te leiden. Het was voor het eerst sinds de wereldtitel van de mannen in 1966 dat een Engels elftal een groot eindtoernooi won.

"Het was een ongelooflijke zomer", zei Wiegman, die in de FIFA-verkiezing de voorkeur kreeg boven Sonia Bompastor (Olympique Lyon) en Pia Sundhage (Brazilië). "De stadions zaten vol en er waren zoveel families die het voetbal vierden. Achter me stond een topteam. Zonder geweldige speelsters ben ik nergens."

'Jonge meisjes hebben nu idolen'

In 2017 en 2020 werd Wiegman ook al uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Ze was toen nog bondscoach van de Oranjevrouwen, die ze naar een Europese titel (2017) en een WK-finale (2019) leidde. Wiegman ziet dat het vrouwenvoetbal in de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt.

"Jonge meisjes hebben nu idolen en inspiratiebronnen. Zo veel mensen in de wereld hebben zó hard gewerkt om het vrouwenvoetbal vooruit te helpen. Groei brengt ook gevaren met zich mee. Het moet nu allemaal groter en beter, maar we moeten niks overhaasten en vooral samenwerken", aldus Wiegman.

Wiegman was de enige Nederlander die een individuele prijs in de wacht sleepte bij het FIFA-gala in Parijs. Liverpool-verdediger Virgil van Dijk werd wel opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar.