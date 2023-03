PSG-speler en Marokkaans international Hakimi aangeklaagd voor verkrachting

Paris Saint-Germain-verdediger en Marokkaans international Achraf Hakimi wordt aangeklaagd voor verkrachting. Dat bevestigt de openbaar aanklager in Nanterre vrijdag aan het Franse persbureau AFP

Het vermeende slachtoffer, een 24-jarige vrouw, meldde zich afgelopen weekend bij de politie. Volgens haar is het contact tussen haar en Hakimi bij de voetballer thuis volkomen uit de hand gelopen. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

De 24-jarige Hakimi zou donderdag zijn gehoord door rechercheurs. Hij is daarna naar verluidt aangeklaagd door een onderzoeksrechter en onder gerechtelijk toezicht geplaatst. Hakimi was maandag nog in Parijs voor het FIFA-gala. De verdediger was een van de spelers die zijn opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar.

Hakimi is Marokkaans international en een vaste kracht bij Paris Saint-Germain. De rechtervleugelverdediger speelde dit seizoen al 31 officiële wedstrijden voor de Parijzenaars en was daarin goed voor vier goals en vijf assists. Op dit moment staat hij langs de kant met een hamstringblessure.

Eind vorig jaar op het WK in Qatar was Hakimi een van de belangrijkste speler bij Marokko. De 61-voudig international stond in alle wedstrijden aan de aftrap bij de 'Leeuwen van de Atlas', die het tot de halve finales schopten. De troostfinale werd met 2-1 van Kroatië verloren.