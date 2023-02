Koploper PEC Zwolle laat zege glippen en verliest door late goals MVV

PEC Zwolle heeft maandag een opmerkelijke nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper stevende bij MVV Maastricht af op een overwinning, maar ging door goals in de slotfase onderuit: 3-2. Jong PSV speelde in een doelpuntenfestijn gelijk tegen Jong AZ (3-3).

Lange tijd was er niets aan de hand voor PEC. MVV had in de beginfase van de wedstrijd geen antwoord op het spel van de koploper en kwam na dertien minuten spelen op achterstand. PEC-middenvelder Haris Medunjanin mocht ter hoogte van de strafschopstip uithalen en schoot overtuigend in de linkeronderhoek.

Nog geen twee minuten later had Younes Taha het op dezelfde hoek gemunt en maakte hij vanaf de rand van het strafschopgebied de 2-0. Voor Taha was het zijn tiende doelpunt van het seizoen.

In de 26e minuut kwam MVV tegen de verhoudingen in terug in de wedstrijd. Op aangeven van Sven Blummel kon Orhan Dzepar van dichtbij binnenschuiven. Die aansluitingstreffer luidde het begin van de ommekeer in: Koen Kostons brak tien minuten voor tijd door de Zwolse verdediging en tekende voor de gelijkmaker.

PEC ging vervolgens op jacht naar het winnende doelpunt, maar het was MVV dat er met de zege vandoor ging. In de blessuretijd schoot Rayan El Azrak binnen na geklungel achterin bij de bezoekers, die daardoor de tweede nederlaag op rij leden. Onlangs werd ook al van ADO Den Haag (3-1) verloren.

De ploeg van trainer Dick Schreuder heeft als koploper nog wel drie punten meer dan Heracles Almelo en elf meer dan nummer drie Almere City. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Jong AZ kwam in de slotfase langszij. Foto: Pro Shots

Jong PSV speelt gelijk tegen Jong AZ

Ook bij Jong PSV-Jong AZ werd veel gescoord. De thuisploeg kwam door een afstandsschot van Mohamed Nassoh binnen tien minuten op voorsprong. Na rust draaiden de Alkmaarders de wedstrijd binnen twee minuten om door goals van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo.

Jason van Duiven maakte namens Jong PSV een half uur voor tijd de gelijkmaker en daar namen de Eindhovenaren geen genoegen mee. Jong AZ-doelman Hobie Verhulst hield zijn ploeg lang overeind, maar kon een tweede goal van Nassoh niet voorkomen.