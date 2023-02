Promes neemt in blessuretijd van bekerduel drie strafschoppen en mist er twee

Quincy Promes heeft maandag een hoofdrol gespeeld in een krankzinnig slot bij het bekerduel tussen Spartak Moskou en Lokomotiv Moskou (4-2). De aanvaller mocht in de blessuretijd driemaal aanleggen voor een penalty en miste de eerste twee pogingen.

Spartak had de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen van de stadgenoot en stond voor eigen publiek al met 3-2 voor toen de knotsgekke slotfase aanbrak. In de 93e minuut versierde Promes de eerste strafschop, die hij zelf opeiste. Hij zocht de hoek, maar stuitte op de handen van Lokomotiv-doelman Ilya Lantratov.

Ondanks de misser ontbrak het niet aan vertrouwen bij Promes. In de 96e minuut mocht hij namelijk opnieuw aanleggen en probeerde hij het met een panenka. Lantratov doorzag het, maar de VAR constateerde dat de keeper te vroeg van zijn lijn was gekomen.

De penalty moest over en in de 99e minuut kon Promes alsnog juichen. Hij schoot binnen in de linkerhoek en tekende voor zijn achttiende doelpunt van het seizoen. Door de zege is Spartak Moskou weer een stap dichter bij de vijfde bekerwinst uit de clubhistorie.

Promes speelt sinds februari 2021 bij Spartak Moskou, dat hem overnam van Ajax. In Nederland loopt er een strafproces tegen de vijftigvoudig Oranje-international. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef van hem met een mes in de knie hebben gestoken.

Bij Spartak Moskou is de 31-jarige Promes een van de sterspelers. Hij werd eind december voor de tweede keer in zijn loopbaan uitgeroepen tot speler van het jaar in Rusland.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.