Omhaal van speler uit Pools gehandicaptenteam wint FIFA-prijs voor mooiste goal

Marcin Oleksy, een speler van een gehandicaptenteam uit Polen, heeft maandag bij het FIFA-gala de Puskás Award gewonnen voor mooiste doelpunt van het jaar. Hij troeft daarmee Dimitri Payet en Richarlison af.

Oleksy speelt voor Warta Poznan in een elftal met spelers die een been missen. De Pool, die net als zijn teamgenoten op krukken voetbalt, scoorde op schitterende wijze met een omhaal. De video van zijn doelpunt werd vervolgens gretig gedeeld op sociale media.

In februari werd bekend dat het doelpunt van Oleksy op de shortlist stond voor de Puskás Award, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de speler met het mooiste doelpunt van het jaar. Onder anderen Robert Lewandowski sprak in een videoboodschap steun uit voor zijn landgenoot.

"Het moment was zo puur", zegt Oleksy op de site van de FIFA over zijn doelpunt. "Vanaf het raakmoment volgde ik de bal helemaal met mijn ogen tot ik 'm tegen het net zag gaan. Ik wilde altijd al een prachtig doelpunt maken. Je kunt ook zien hoe trots ik was toen het me gelukt was. Ik was gewoon zo blij."

0:21 Afspelen knop Wonderschoon doelpunt in gehandicaptenvoetbal

Ook Richarlison en Payet maakten indruk met prachtgoal

Oleksy had met Richarlison en Payet twee geduchte concurrenten in de strijd om de prestigieuze FIFA-award. Richarlison scoorde op het WK in Qatar met een halve omhaal in het groepsduel met Servië. Die wonderschone treffer werd eind december ook uitgeroepen tot mooiste doelpunt van het toernooi.

Ook het doelpunt van Payet was er een om in te lijsten. De Franse middenvelder van Olympique Marseille maakte zijn genomineerde goal in de kwartfinales van de Conference League tegen PAOK. Payet stond enkele meters buiten het strafschopgebied toen hij de bal bij een corner hard kreeg aangespeeld. Hij haalde in één keer uit en zag zijn snoeiharde streep in de bovenhoek gaan.