PSV houdt Bakayoko na afwijzen van miljoenenbod PSG extra jaar binnenboord

PSV heeft maandag het contract van Johan Bakayoko opengebroken en met een jaar verlengd. De aanvaller, op wie afgelopen winter nog geboden werd door Paris Saint-Germain, ligt nu in Eindhoven vast tot de zomer van 2026.

Bakayoko speelt sinds de zomer van 2019 bij PSV, dat hem destijds overnam van Anderlecht. De vleugelflitser heeft in Eindhoven een duidelijk doel voor ogen. "Ik wil hier kampioen worden", zegt de Belg. "Dit geeft aan dat de club vertrouwen in mij heeft. Ik ben enorm trots."

Na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke en door de blessures van Anwar El Ghazi en Thorgan Hazard is Bakayoko de laatste weken een vaste waarde in de basis van trainer Ruud van Nistelrooij. Zondag was hij met twee assists nog belangrijk in het Eredivisie-duel met FC Twente (3-1-zege).