Scaloni mag na wereldtitel tot en met WK 2026 door als bondscoach Argentinië

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Lionel Scaloni blijft voorlopig bondscoach van Argentinië. Het contract van de oud-international, die zijn land eind vorig jaar naar de wereldtitel leidde, is tot en met het WK 2026 verlengd.

De 44-jarige Scaloni is sinds de zomer van 2018 bondscoach van Argentinië. Onder zijn leiding won 'La Albiceleste' in 2021 voor het eerst deze eeuw de Copa América, de Zuid-Amerikaanse equivalent van het EK.

Het grootste succes volgde eind vorig jaar op het WK in Qatar. Argentinië herstelde zich van een dramatisch begin van het toernooi en bereikte, mede dankzij een zege op Oranje, de finale. Daarin was de formatie van sterspeler Lionel Messi na een spektakelstuk en strafschoppen te sterk voor Frankrijk.

Het was voor het eerst sinds 1986 en de derde keer in totaal dat Argentinië wereldkampioen werd. Eerder deze maand berichtten verschillende media al dat Scaloni voor die historische prestatie beloond zou worden met een nieuw contract. Zijn verbintenis kwam na het WK ten einde.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Door zijn nieuwe meerjarige contract mag Scaloni over 3,5 jaar een poging doen om Argentinië naar twee opeenvolgende wereldtitels te leiden. Het WK 2026 wordt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gehouden.

Scaloni kwam in zijn spelersloopbaan tot zeven interlands. Na zijn carrière was hij assistent-trainer van Sevilla en Argentinië en hoofdcoach van het Argentijnse elftal onder 20 jaar. Scaloni volgde in 2018 Jorge Sampaoli op als bondscoach van de nationale ploeg.