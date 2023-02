Messi troeft Mbappé ook af in strijd om FIFA-prijs voor Speler van het Jaar

Lionel Messi heeft maandag de FIFA-award voor Wereldvoetballer van het Jaar gewonnen. De Argentijn kreeg in Parijs de voorkeur boven de afwezige Karim Benzema en ploeggenoot Kylian Mbappé, die hij afgelopen jaar ook al in de WK-finale versloeg. Op het gala kreeg Virgil van Dijk een eervolle vermelding.

Het is voor de 35-jarige Messi de tweede FIFA-award, die sinds 2017 wordt uitgereikt. De Argentijn won de prestigieuze prijs - een tegenhanger van de Ballon d'Or - eerder in 2019. In dat jaar troefde hij Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo af.

Dit keer kreeg Messi van bondscoaches, aanvoerders van nationale ploegen, journalisten en het publiek meer stemmen dan Benzema en Paris Saint-Germain-ploeggenoot Mbappé. Laatstgenoemde maakte een hattrick in de WK-finale, maar moest de wereldtitel aan het Argentinië van Messi laten.

Het succes in Qatar was verreweg de belangrijkste prestatie van Messi in 2022. De Argentijn werd daarnaast landskampioen met Paris Saint-Germain.

Winnaars FIFA-gala Beste speler : Lionel Messi (Paris Saint-Germain en Argentinië)

: Lionel Messi (Paris Saint-Germain en Argentinië) Beste speelster : Alexia Putellas (FC Barcelona en Spanje)

: Alexia Putellas (FC Barcelona en Spanje) Beste keeper: Emiliano Martínez (Aston Villa en Argentinië)

Emiliano Martínez (Aston Villa en Argentinië) Beste keepster: Mary Earps (Manchester United en Engeland)

Mary Earps (Manchester United en Engeland) Beste mannencoach: Lionel Scaloni (Argentinië)

Lionel Scaloni (Argentinië) Beste vrouwencoach: Sarina Wiegman (Engeland)

Sarina Wiegman (Engeland) Fair Play-prijs: Argentijnse fans op het WK

Argentijnse fans op het WK Mooiste goal: Marcin Oleksy (Warta Poznan)

Benzema en Ancelotti boycotten gala, eervolle vermelding Van Dijk

Messi behoorde in oktober niet tot de drie genomineerden voor de Ballon d'Or, die hij al zeven keer won. De voorkeur ging toen uit naar Benzema. Het WK in Qatar moest op dat moment nog gespeeld worden. De FIFA-award gaat over de periode tussen 8 augustus 2021 en 18 december 2022, de dag van de WK-finale.

Benzema schitterde tijdens het FIFA-gala in Parijs door afwezigheid. De Franse spits van de Champions League-winnaar van vorig seizoen koos er samen met Real Madrid-coach Carlo Ancelotti voor om in Madrid te blijven toen bleek dat zij buiten de prijzen vielen.

Schrale troost voor Benzema was een plekje in het Wereldelftal bij de mannen. Daarin was ook plek voor Oranje-international Van Dijk. De verdediger van Liverpool maakte ook al deel uit van de sterrenteams van 2019 en 2020.

De Wereldelftallen van het Jaar Wereldelftal bij de mannen: Courtois; Hakimi, Van Dijk, Cancelo; De Bruyne, Modric, Casemiro; Messi, Haaland, Benzema, Mbappé.

Courtois; Hakimi, Van Dijk, Cancelo; De Bruyne, Modric, Casemiro; Messi, Haaland, Benzema, Mbappé. Wereldelftal bij de vrouwen: Endler; Bronze, Leon, Williamson, Renard; Putellas, Walsh, Oberdorf; Morgan, Kerr, Mead.

Virgil van Dijk kreeg een plekje in het Wereldelftal van het Jaar. Foto: Reuters

Ook prijs voor Martínez, Putellas wint bij de vrouwen

Ook de Argentijnse doelman Emiliano Martínez viel na het succesvolle WK in de prijzen. Hij ontving de prijs voor Doelman van het Jaar. De prijs voor beste vrouwelijke keeper ging naar Mary Earps. Zij was op het door Engeland gewonnen EK de eerste keuze van bondscoach Sarina Wiegman, die ook een award in de wacht sleepte.

De prijs voor beste speelster ging niet naar een Engelse. Beth Mead - vriendin van Oranje-international Vivianne Miedema - was wel genomineerd, maar ze zag de prijs naar Alexia Putellas gaan. De Spaanse was een groot deel van 2022 geblesseerd en miste het EK, maar won de prijs desondanks voor de tweede keer op rij.