PSV-supporter die Sevilla-doelman aanviel blijft langer vastzitten

De PSV-supporter die donderdagavond tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla het veld betrad en doelman Marko Dmitrovic aanviel, blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch heeft zijn voorarrest maandag met veertien dagen verlengd.

De twintigjarige man uit Roermond wordt verdacht van mishandeling en het overtreden van het stadionverbod, dat hem eerder door de gemeente Eindhoven was opgelegd. In 2021 en 2022 kreeg de Limburger al twee keer een taakstraf voor overtredingen rondom voetbalduels.

Het is niet duidelijk hoe een toeschouwer met een stadionverbod toch het Philips Stadion binnen kon komen. Na zijn arrestatie bleek dat de supporter te veel had gedronken. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6.

De zaak wordt op woensdag 8 maart via snelrecht afgehandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat daarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de ernst en impact van het feit en het strafrechtelijk verleden van de verdachte.

Er is vanuit de UEFA nog niet besloten wat voor straf PSV krijgt. De Eindhovenaren wachten het onderzoek van de politie af en willen de mogelijke financiële schade op de supporter verhalen.

PSV speelde donderdag de return tegen Sevilla in de tussenronde van de Europa League. De ploeg van coach Ruud van Nistelrooij won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0, maar door de 3-0-nederlaag in Spanje werden de Eindhovenaren uitgeschakeld.

Sevilla laat incident door UEFA afhandelen

Sevilla heeft geen aangifte gedaan naar aanleiding van het voorval. De Spaanse club vindt dat het "een zaak is van de UEFA".

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli vond het incident zorgwekkend. "Het is heel erg dat dit is gebeurd. Ik vind het verontrustend. Dit soort dingen moeten stoppen. Daar moeten we met z'n allen voor zorgen. In de toekomst mag dit niet meer gebeuren", zei de coach na afloop van de wedstrijd.