Wiegman na Europese titel met Engeland verkozen tot Coach van het Jaar

Sarina Wiegman is maandagavond bij het FIFA-gala in Parijs verkozen tot Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal. De 53-jarige bondscoach van Engeland, die afgelopen zomer met haar ploeg de Europese titel veroverde, won de prestigieuze prijs voor de derde keer.

Wiegman behoorde samen met Sonia Bompastor (Lyon) en Pia Sundhage (Brazilië) tot de kanshebbers. Vorig jaar moest de Nederlandse, die toen al in dienst van de Engelse voetbalbond was, vrede hebben met een derde plek achter Emma Hayes van Chelsea en Lluís Cortés (FC Barcelona en Oekraïne).

In 2017 en 2020 sleepte Wiegman de prestigieuze FIFA-prijs in de wacht dankzij haar prestaties met de Oranjevrouwen. Onder leiding van de Haagse trainer werd Nederland in 2017 Europees kampioen. Twee jaar later haalden de Oranjevrouwen de WK-finale, die van de Verenigde Staten werd verloren (0-2).

Afgelopen zomer wist Wiegman met Engeland alle duels op het EK in eigen land te winnen, waaronder de finale tegen Duitsland (2-1). Voor het eerst in 56 jaar veroverde een Engels voetbalteam een titel. Wiegman leverde een unieke prestatie door als eerste bondscoach met twee verschillende landen de beste van Europa te worden.

Sarina Wiegman loodste Engeland vorig jaar naar de Europese titel. Foto: Getty Images

Wiegman rijgt prijzen aaneen

Na de Europese titel won Wiegman een breed scala aan persoonlijke prijzen. Ze werd onder meer verkozen tot UEFA European Coach of the Year.

Daarnaast werd Wiegman in december benoemd tot Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE). Dat is in Engeland de op twee na hoogste koninklijke onderscheiding.

In Nederland werd Wiegman niet verkozen tot Sportcoach van het Jaar. Op het Nederlandse Sportgala ging die prijs naar Jeroen Otter, vanwege de vier olympische shorttrackmedailles in Peking.