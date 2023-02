Geblesseerde Lewandowski lijkt Real Madrid-FC Barcelona te moeten missen

FC Barcelona lijkt het donderdag in de eerste wedstrijd tegen aartsrivaal Real Madrid in de halve finales van de Copa del Rey zonder Robert Lewandowski te moeten doen. De topspits is geblesseerd.

Barcelona meldt maandag in een kort bericht op Twitter dat de 34-jarige Lewandowski een hamstringblessure heeft opgelopen. Het is nog onduidelijk hoelang hij daarvan moet herstellen.

Wel lijkt El Clásico van donderdag tegen Real te vroeg te komen voor Lewandowski, die dit seizoen belangrijk is voor Barcelona. In 31 officiële duels scoorde de oud-spits van Bayern München en Borussia Dortmund 25 keer.

De halve finales van de Copa del Rey gaan zoals gebruikelijk over twee wedstrijden. Na de ontmoeting in Santiago Bernabéu van donderdag treffen Barcelona en Real elkaar op 19 maart in Camp Nou.

Tussendoor speelt Barcelona in competitieverband thuis tegen degradatiekandidaat Valencia en uit tegen middenmoter Athletic Club. Het is afwachten of Lewandowski die wedstrijden wél haalt.