Media onder de indruk van Ten Hag: 'Hij heeft het karakter van United veranderd'

De Britse media zijn lovend over Manchester United en in het bijzonder Erik ten Hag. De trainer wordt gezien als het brein achter de wederopstanding van de club, die zondag op Wembley Newcastle United versloeg in de finale van de League Cup (2-0).

"Erik ten Hag is door zijn uitstraling en tactisch inzicht de manager die zorgt voor de transformatie waar Manchester United aan toe is", schrijft de BBC. "En hij heeft nu een trofee die dat bewijst. Dit is het succes waar United al bijna zes jaar naar hunkerde."

De BBC is wel enigszins terughoudend. "Het is nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen. Er lijkt een stemmingswisseling gaande te zijn bij United en het werk van Ten Hag lijkt daar centraal bij te staan."

The Guardian schrijft dat de League Cup-winst van United het begin kan zijn van een nieuw succesvol tijdperk van United. Het voelt volgens de krant nu al anders dan de prijzen onder José Mourinho, die in 2017 de League Cup en de Europa League veroverde met 'The Red Devils'.

"Die prijzen waren de laatste succesjes van dat wat er al was. Nu zorgt Ten Hag er na jaren van wanorde voor dat United weer geniet van het heden en met vertrouwen naar de toekomst kijkt. De League-winst is het gevolg van Ten Hags duidelijke en strenge werkwijze en leiderschap."

'Het draait weer om inhoud en niet om imago'

Daily Mail ziet ook een transformatie bij United, dat na het vertrek van de legendarische trainer Alex Ferguson in 2013 geen kampioen meer werd. "Ten Hag is er pas sinds afgelopen zomer, maar hij heeft het karakter van de club nu al veranderd. Of beter gezegd, United is weer aan het worden wat het ooit was."

De krant noemt de zesde League Cup-winst uit de clubhistorie "een overwinning van het team", nadat het bij United jarenlang draaide om het individu. En jaren waarin andere zaken belangrijker waren dan het voetbal.

"Dit was een overwinning die aantoont dat de autoriteit bij de manager moet liggen en niet bij een speler. Het draaide bij United om het gladstrijken van problemen met supersterren als Cristiano Ronaldo en Paul Pogba, die de manager de autoriteit probeerden af te nemen. Ten Hag heeft United weer belangrijke waarden bijgebracht. Het draait weer om inhoud en niet om imago."