Uitblinkers Messi en Mbappé bereiken mijlpaal bij ruime zege PSG op Marseille

Lionel Messi en Kylian Mbappé hebben zondag een bijzondere mijlpaal bereikt bij de zege van Paris Saint-Germain bij Olympique Marseille in de Ligue 1: 0-3. Messi maakte zijn zevenhonderdste clubgoal in zijn carrière, terwijl Mbappé met twee treffers gedeeld clubtopscorer werd met Edinson Cavani.

Vier minuten later was het de beurt aan Messi, die een strakke voorzet van Mbappé simpel kon afronden. Na rust scoorde Mbappé opnieuw na een prachtige pass van Messi. De 35-jarige dribbelaar wipte de bal over de verdediging van Marseille, waarna zijn teamgenoot de bal in het doel volleerde.