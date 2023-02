Ten Hag prijst teamgeest United na winst League Cup: 'Dit geeft ons inspiratie'

Erik ten Hag is lovend over de teamgeest van Manchester United na het veroveren van de League Cup. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de finale van het Engelse bekertoernooi met 2-0 van Newcastle United winnen.

"Ook vanavond hadden ze weer de juiste teamgeest", zei Ten Hag over zijn spelers. "Het is een geweldige teamgeest. Ze spelen als een team en vechten overal voor."

Manchester United maakte beide doelpunten in de eerste helft tegen Newcastle. Casemiro opende na iets meer dan een half uur de score voor 'The Red Devils'. Even later werd het 2-0 via een eigen doelpunt van Sven Botman.

Ten Hag pakte zo zijn eerste prijs als trainer van Manchester United. "Die eerste prijs moet je natuurlijk wel eerst pakken", concludeerde de 53-jarige coach. "Dit is een inspiratie voor ons, maar het geeft ook meer vertrouwen in eigen kunnen."

'Manchester United staat nog aan het begin van het herstel'

Voor Manchester United betekent het de eerste prijs in zes jaar. 'The Red Devils' veroverden in 2017 zowel de Europa League als de League Cup. In de Europa League-finale werd Ajax (2-0) toen verslagen.

"Manchester United staat ​​nog aan het begin van het herstel", zei Ten Hag. "De club staat voor het winnen van prijzen en dit is de eerste in lange tijd."

Ten Hag prees na afloop ook een aantal spelers. "David de Gea, Raphaël Varane en Casemiro weten hoe je prijzen moet pakken. Dat heeft ons geholpen. We lieten vandaag niet ons beste voetbal zien, maar het was wel effectief."