Barcelona blameert zich in La Liga drie dagen na Europese uitschakeling

FC Barcelona heeft drie dagen na de Europese uitschakeling tegen Manchester United opnieuw een nederlaag geleden. Frenkie de Jong en zijn ploeggenoten gingen zondag in La Liga met 1-0 onderuit bij laagvlieger Almería. Het was het eerste competitieverlies van Barcelona sinds oktober.

Een goal van El Bilal Touré halverwege de eerste helft bracht de beslissing. Bij een snelle uitbraak knalde de aanvaller de bal via de lat achter doelman Marc-André ter Stegen, die dit seizoen nog maar acht goals in La Liga hoefde te incasseren.

Barcelona was de laatste dertien competitieduels ongeslagen (twaalf zeges, één gelijkspel). De laatste nederlaag in La Liga was op 16 oktober tegen Real Madrid. De Madrilenen wonnen in eigen huis met 3-1 van de aartsrivaal. Donderdag staan de grootmachten opnieuw tegen elkaar in de halve finale van de Copa del Rey.