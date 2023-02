Luuk de Jong viert honderdste Eredivisie-goal voor PSV: 'Wist het zelf niet eens'

Luuk de Jong wist zelf helemaal niet dat hij zondag tegen FC Twente (3-1) zijn honderdste Eredivisie-doelpunt voor PSV kon maken. De spits tekende voor de tweede Eindhovense treffer en voegde zich in een illuster rijtje met vijf andere PSV-iconen.

"Ik weet absoluut niet wie de anderen zijn. Die quizvragen moet je niet aan mij stellen, daar ben ik heel slecht in", zei De Jong tegen ESPN. "Eerlijk gezegd ben ik er niet echt mee bezig geweest. Mijn socialemediateam wist wel dat ik in de buurt kwam. Zelf wist ik het niet eens. Maar het is zeker een mooie mijlpaal."

Alleen Willy van der Kuijlen (308), Coen Dillen (120), Luc Nilis (110), Hallvar Thoresen (106) en Mateja Kezman (105) wisten net als De Jong minimaal honderd Eredivisie-treffers voor PSV te maken. De 32-jarige De Jong verdeelde zijn doelpunten over twee periodes, want hij stond tussen 2014 en 2019 ook al onder contract in Eindhoven.

Zijn jubileumgoal tegen FC Twente viel in de tweede helft. De Jong kopte bij de tweede paal raak na een indraaiende voorzet van Johan Bakayoko. De vleugelaanvaller had in de negende minuut ook al de assist verzorgd bij de 1-0 van Fábio Silva. Die goal had veel weg van het doelpunt van De Jong.

"Fabio is ook een goede spits met een neusje voor de goal", zei De Jong. "Ook voor mij is het fijn dat iemand anders de zestien induikt en voor die ballen loopt. Daarmee creëer je onrust bij de tegenstander. En Bakayoko heeft gewoon een goede voorzet, dus ik denk dat we daar nog meer uit kunnen halen."

De Jong staat door zijn jubileumtreffer tegen zijn oude club FC Twente op zes Eredivisie-doelpunten in dit seizoen. De aanvoerder van PSV scoorde in totaal tien keer. De Jong speelt donderdag met PSV een thuisduel met ADO Den Haag in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker.