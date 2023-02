Ten Hag verovert eerste prijs met Manchester United dankzij winst League Cup

Erik ten Hag heeft zondag met Manchester United de League Cup veroverd. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de finale op Wembley met 2-0 van Newcastle United winnen. Voor Ten Hag is het zijn eerste prijs met United.

Manchester United zat daarmee op rozen en kwam in de tweede helft niet meer in de problemen. Zowel de ploeg van Ten Hag als Newcastle creëerde na rust nauwelijks kansen.

Voor Manchester United betekent het de eerste prijs in zes jaar. 'The Red Devils' veroverden in 2017 zowel de Europa League als de League Cup. In de Europa League-finale werd Ajax (2-0) toen verslagen.