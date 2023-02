Ten Hag bezorgt Manchester United eerste prijs in zes jaar door winst League Cup

Erik ten Hag heeft zondag met Manchester United de League Cup veroverd. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de finale op Wembley met 2-0 van Newcastle United winnen. Voor Ten Hag is het zijn eerste prijs met United.

Casemiro opende na ruim een half uur de score voor Manchester United. Enkele minuten later verdubbelde Marcus Rashford de voorsprong na een assist van Wout Weghorst. Newcastle-verdediger Sven Botman raakte de bal onderweg nog aan, waardoor de 2-0 op zijn naam kwam.

Manchester United zat daarmee op rozen en kwam in de tweede helft niet meer in de problemen. Zowel de ploeg van Ten Hag als Newcastle creëerde na rust nauwelijks kansen.

Voor Manchester United betekent het de eerste prijs in zes jaar. 'The Red Devils' veroverden in 2017 zowel de Europa League als de League Cup. In de Europa League-finale werd Ajax (2-0) toen verslagen.

Manchester United veroverde de League Cup voor de zesde keer. Behalve in 2017 won de topclub het tweede Engelse bekertoernooi ook in 1992, 2006, 2009 en 2010. Liverpool is met negen League Cups recordhouder.

Voor Ten Hag is het dus zijn eerste prijs als trainer van Manchester United. De oud-coach van Ajax heeft de Engelse topclub sinds afgelopen zomer onder zijn hoede. In de Premier League bezet United de derde plaats en in de Europa League staat de ploeg in de achtste finales.

Casemiro opent score voor United

Op een volgepakt Wembley begon Manchester United goed aan de wedstrijd en dat leverde na een klein kwartier de eerste kans op. Weghorst schoot daarbij matig op doel, waardoor Loris Karius probleemloos redding kon brengen.

Halverwege de eerste helft kwam Newcastle wat beter in de wedstrijd en na iets meer dan een half uur waren 'The Magpies' dicht bij de openingstreffer. David de Gea behoedde United voor een achterstand met een fraaie redding op een inzet van Allan Saint-Maximin.

Aan de andere kant was het een minuut later wel raak. Casemiro kopte raak uit een vrije trap van Luke Shaw. De VAR constateerde dat de Braziliaanse middenvelder net geen buitenspel stond, waardoor het doelpunt dus telde.

De spelers van Manchester United met de League Cup. Foto: Reuters

Botman maakt eigen doelpunt

Zes minuten later kwam Manchester United op 2-0. Na een pass van Weghorst belandde een schot van Rashford via de voet van Botman in het doel. Weghorst was op slag van rust zelf dicht bij de derde treffer, maar zijn afstandsschot werd gekeerd door Karius.

In de tweede helft ging Manchester United op jacht naar de 3-0, maar tot grote kansen leidde dat niet. Pas een kwartier voor tijd zorgde Rashford weer eens voor gevaar, maar Karius hield de aanvaller van scoren af. Enkele minuten daarvoor werd Weghorst gewisseld.

Newcastle was alleen in de slotfase nog even gevaarlijk via Joelinton, maar De Gea tikte de kopbal van Braziliaan uit de kruising. Aan de andere kant voorkwam Karius even later de 3-0 met een redding op een inzet van Bruno Fernandes.