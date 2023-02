Bayern München stoot Union Berlin na uitschakelen Ajax van roze wolk

Bayern München heeft zondag de topper tegen Union Berlin in de Bundesliga overtuigend gewonnen. De ploeg van coach Julian Nagelsmann en basisklant Matthijs de Ligt had in de eerste helft al de eindstand bepaald: 3-0.

Bayern domineerde in de Allianz Arena en had niets te duchten van Union Berlin, dat donderdag Ajax nog uitschakelde in de Europa League. Spits Eric Choupo-Moting brak na een half uur de ban door Danilho Doekhi bij een luchtduel te kloppen en de bal in het doel te koppen: 1-0.

Coman verdubbelde kort daarna de marge. De Ligt won een kopduel op het middenveld, waarna Thomas Müller de Fransman wegstuurde. Coman omspeelde vervolgens doelman Frederik Rønnow en schoot raak. De jarige Jamal Musiala (20) zette nog voor rust de eindstand op het scorebord door een voorzet van Müller binnen te werken.

In de tweede helft maakte Sadio Mané zijn rentree. De aanvaller was sinds begin november geblesseerd en miste onder meer het WK voetbal in Qatar. Daley Blind en Ryan Gravenberch bleven de hele wedstrijd op de bank.

Door de overwinning herovert Bayern de koppositie in de Bundesliga. Borussia Dortmund, dat zaterdag met 0-1 won bij TSG Hoffenheim, zakt naar de tweede plek. Union Berlin blijft derde, met drie punten achterstand op Bayern.

Het SC Freiburg van doelman Mark Flekken speelde eerder op de dag met 1-1 gelijk tegen Bayer Leverkusen. Mitchel Bakker gaf met een prachtige pass de assist bij de gelijkmaker van Serdar Azmoun. Bij Leverkusen speelde ook Jeremie Frimpong de hele wedstrijd. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah bleven op de bank.

