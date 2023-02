Kerk scoort weer en helpt Royal Antwerp en Van Bommel aan gelijkspel

Gyrano Kerk heeft Royal Antwerp zondag in de Jupiler Pro League aan een punt geholpen op bezoek bij OH Leuven: 1-1. De Nederlander zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker van de ploeg van coach Mark van Bommel.

Brugge was met ook Noa Lang in de basis op eigen veld de betere ploeg en creëerde ook de meeste kansen. Onder anderen spits Ferran Jutglà kwam in de tweede helft in kansrijke positie, maar hij was niet scherp in de afronding. Even later kwam Meijer het hoogst na een voorzet van rechtsback Clinton Mata. De kopbal van de Nederlander belandde via de onderkant van de lat in het doel.