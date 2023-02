PSV wint mede door jubileumgoal De Jong van Twente en blijft in titelrace

PSV heeft zondag de titelkansen in de Eredivisie levend gehouden door de topper tegen FC Twente te winnen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor de tukkers, die de aansluiting met de top vier verliezen.

Basisdebutant Fábio Silva zorgde in de negende minuut voor de openingstreffer in het Philips Stadion en maakte zijn tweede doelpunt voor PSV. FC Twente-aanvaller Virgil Misidjan herstelde het evenwicht door vlak na rust te scoren.

Dankzij het honderdste Eredivisie-doelpunt van Luuk de Jong voor PSV kwam de thuisploeg snel weer op voorsprong. De spits kopte zich met zijn jubileumtreffer in een rijtje met vijf andere PSV-iconen, onder wie Willy van der Kuijlen en Coen Dillen. Xavi Simons zorgde twintig minuten voor tijd voor de beslissing.

Met de overwinning op Twente sloot PSV een dramatische week toch nog positief af. De Eindhovenaren werden donderdag ondanks een 2-0-zege door Sevilla uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League. Veel erger was de supporter die in de slotfase het veld op kwam en de keeper van de Spanjaarden aanviel. PSV kan daardoor een zware straf van de UEFA tegemoet zien.

PSV heeft zeker niet de beste papieren in de titelrace, maar de huidige nummer vier van de Eredivisie mag nog wel hopen op de eerste landstitel sinds 2018. Het verschil met koploper Feyenoord blijft zes punten. Nummer vijf FC Twente heeft zes punten minder dan PSV en is als outsider nu zo goed als kansloos voor het kampioenschap.

Net als tegen Sevilla was het uitvak in het Philips Stadion niet volledig gevuld. PSV besloot deze week uit veiligheidsoogpunt de capaciteit van het vak te halveren, waardoor FC Twente een deel van de supporters teleur moest stellen.

Top vijf in de Eredivisie 1. Feyenoord 23-52 (+31)

2. Ajax 23-49 (+42)

3. AZ 23-47 (+21)

4. PSV 23-46 (+32)

5. FC Twente 23-40 (+18)

Xavi Simons vierde zijn doelpunt uitgebreid met het publiek. Foto: Pro Shots

PSV gaat ondanks goede kansen Twente met voorsprong rusten

Met aanvoerder Robin Pröpper en middenvelder Ramiz Zerrouki terug in het elftal begon FC Twente gretig in Eindhoven. Het eerste speldenprikje kwam van de tukkers, maar het was PSV dat na negen minuten het openingsdoelpunt vierde. Een uitstekende voorzet van Johan Bakayoko werd binnengekopt door Silva, die zijn basisdebuut maakte voor PSV.

Het was niet zo dat FC Twente ontdaan was door de snelle tegentreffer. Sterker: het had na een kwartier al 1-1 moeten staan. Virgil Misidjan ontdeed zich aan de linkerkant kinderlijk eenvoudig van Philipp Mwene en kon alleen op Walter Benítez aflopen, maar zijn matige schot werd gekeerd door de Argentijn.

FC Twente kreeg in het restant van de eerste helft nog meer mogelijkheden, al hield PSV de bezoekers op gepaste afstand. Benítez had geen enkele moeite met afstandsschoten van Václav Cerný en Anass Salah-Eddine. In de slotfase van de eerste helft tikte hij een poging van Zerrouki met een sierlijke duik over de lat.

Fábio Silva zorgde al na negen minuten voor de openingstreffer namens PSV. Foto: Pro Shots

Tweede helft met spektakel van start

De tweede helft begon met spektakel. Vlak nadat Simons een dot van een kans liet liggen - hij kon in kansrijke positie net niet tot een schot komen - trok FC Twente de stand gelijk. Een indraaiende voorzet van Misidjan belandde verrassend in de verre hoek. Ricky van Wolfswinkel dacht de bal nog heel licht te toucheren, maar de goal kwam op naam van Misidjan.

Vlak daarna ontsnapte PSV zelfs aan een achterstand. Benítez had moeite met een schot van Cerný en in de rebound kreeg Michel Vlap de bal er niet in. Aan de andere kant belandde een schot van Bakayoko op de vuisten van Lars Unnerstall.

De Jong maakte het spectaculaire begin van de tweede helft compleet door tien minuten na de gelijkmaker de 2-1 aan te tekenen. De spits kopte na een afgeslagen corner bij de tweede paal een indraaiende voorzet van Bakayoko binnen en vierde zijn honderdste Eredivisie-doelpunt voor PSV.