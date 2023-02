Heitinga zag 'verschrikkelijke' eerste helft van Ajax: 'Het moest van diep komen'

Ajax-trainer John Heitinga is trots dat zijn ploeg drie dagen na de Europese uitschakeling een overwinning uit het vuur heeft gesleept tegen Vitesse. De coach is tegelijkertijd kritisch over de slechte eerste helft van de Amsterdammers in GelreDome.

Vitesse kwam zondag na een half uur op voorsprong via een kopgoal van Marco van Ginkel. Davy Klaassen zorgde vlak daarna voor de gelijkmaker, waarna Edson Álvarez na rust via een kopbal Ajax de drie punten bezorgde. De Amsterdammers herstelden zich met de zege van de 3-1-nederlaag tegen Union Berlin.

"De eerste helft was verschrikkelijk van onze kant. Het was heel slecht. We waren heel statisch en slordig aan de bal", zei Heitinga na afloop tegen ESPN. "Ik heb aangegeven dat als we willen meestrijden om de titel, je bij Vitesse moet winnen. Deze zege moest van diep komen."

Heitinga zag Ajax in de tweede helft beter voor de dag komen. De trainer vond het spel zijn ploeg in Berlijn bij vlagen ook al goed. "Deze ingezette lijn moeten we doortrekken", vervolgde Heitinga. "De wedstrijd van donderdag zat nog in de benen, dus het is knap dat we de zege over de streep hebben getrokken."

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 23-52 (+31)

2. Ajax 23-49 (+42)

3. AZ 23-47 (+21)

4. PSV 22-43 (+30)

5. FC Twente 22-40 (+20)

Veel tegengoals voor Ajax uit standaardsituaties

De goal van Van Ginkel bij een corner betekende alweer de vijfde tegentreffer voor Ajax in 2023 uit een corner of vrije trap. "Dat is te veel", erkende Heitinga. "We weten dat dat beter moet. De spelers zijn zich ervan bewust. Wij moeten ons daar beter tegen wapenen."

De coach was na afloop ook kritisch op Owen Wijndal, die tegen Vitesse weer in de basis startte en in de tweede helft werd gewisseld voor de zestienjarige Jorrel Hato. De linksback gaf onlangs in een interview aan dat hij samen met Steven Bergwijn de beste linkerkant van Nederland vormde. Het duo zou volgens Wijndal ook Europees hoge ogen kunnen gooien.

"Dat vond ik niet zo verstandig", reageerde Heitinga. "Maar laten we dit niet overdrijven. Hij is nog jong. Zorg eerst maar eens dat je de beste linkerkant van Arnhem hebt en dan van Nederland en Europa. Volgens mij hebben Real Madrid en Paris Saint-Germain ook een aardige linkerkant."