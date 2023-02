Laagvlieger FC Emmen wendt in slotfase nederlaag af tegen Go Ahead

FC Emmen heeft zondag in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie ternauwernood een thuisnederlaag tegen Go Ahead Eagles voorkomen. In de negentigste minuut zorgde Ole Romeny voor de 2-2.

Go Ahead beleefde een sterke openingsfase en kwam na negen minuten verdiend op een 0-1-voorsprong. Na een chaotische situatie in de doelmond belandde de bal voor de voeten van Jay Idzes, die succesvol uithaalde.

Het weinig creatieve FC Emmen speelde uiterst pover en mocht van geluk spreken dat de bezoekers niet verder uitliepen. Vlak voor rust kwam de thuisploeg toch langszij. Voormalig Go Ahead-speler Jeroen Veldmate verzilverde een strafschop, die werd toegekend voor een overtreding van Fredrik Oppegard op Ole Romeny.

Na de hervatting maakte FC Emmen een betere indruk. Niettemin kwamen de Drenten na een uur opnieuw op achterstand. Bobby Adekanye troefde Keziah Veendorp af bij de eerste paal en tikte binnen op aangeven van Finn Stokkers.

Go Ahead leek op weg naar zege

Go Ahead leek de zege over de streep te trekken; lange tijd kwam FC Emmen niet verder dan enkele wanhoopsschoten. Vlak voor tijd viel alsnog de 2-2. Romeny anticipeerde uitstekend op een voorzet van Mark Diemers en schoot knap raak. FC Emmen zette vol de jacht op de 3-2 in, maar die viel niet.

Door het gelijkspel blijft FC Emmen zestiende, een plek die aan het einde van de competitie leidt tot deelname aan de play-offs om promotie/degradatie. De achterstand op FC Volendam en Excelsior, die dit weekeinde beide verloren, is wel teruggebracht tot twee punten. Go Ahead staat knap elfde en heeft een marge van acht punten ten opzichte van de degradatiezone.

FC Emmen trad overigens aan in een roze tenue. Daarmee wilde de Drentse club aandacht vragen voor teelbalkanker.