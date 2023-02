Ajax spoelt Europese kater weg met nipte overwinning bij Vitesse

Ajax heeft zondag de kater van de Europese uitschakeling weggespoeld met een 1-2-overwinning op Vitesse in de Eredivisie. Davy Klaassen en Edson Álvarez maakten de doelpunten voor de ploeg van trainer John Heitinga in GelreDome.

Bij rust stonden Vitesse en Ajax nog op gelijke hoogte. Marco van Ginkel had de thuisploeg op voorsprong gekopt, maar twee minuten later stond het alweer 1-1 via Klaassen. Een kopgoal van Álvarez meteen na rust bezorgde Ajax de drie punten.

Met de zege herpakt Ajax zich van de Europese uitschakeling afgelopen donderdag. De Amsterdammers verloren met 3-1 van Union Berlin in de tussenronde van de Europa League en zijn daardoor nog maar op twee fronten actief. Donderdag speelt Ajax de kwartfinale van de KNVB-beker tegen De Graafschap.

Ajax heeft onder Heitinga alle vijf Eredivisie-duels gewonnen. De club staat door de zege op drie punten achterstand van koploper Feyenoord, dat eerder op de dag met 2-4 won bij Fortuna Sittard. Vitesse blijft door de nederlaag op de dertiende plek in de Eredivisie steken.

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 23-52 (+31)

2. Ajax 23-49 (+42)

3. AZ 23-47 (+21)

4. PSV 22-43 (+30)

5. FC Twente 22-40 (+20)

Marco van Ginkel was het feestvarken na de openingstreffer namens Vitesse. Foto: Pro Shots

Ajax komt terug van achterstand

Heitinga koos tegen Vitesse weer voor de vertrouwde 4-3-3-opstelling. Linksback Owen Wijndal keerde terug in de basis ten koste van Calvin Bassey, die tegen Union Berlin nog startte. Álvarez schoof een linie terug en vormde centraal een verdedigingsduo met Jurriën Timber.

Ajax kon in de openingsfase weinig creëren in Arnhem. Een schot van Mohammed Kudus werd gekraakt, terwijl een poging van Kenneth Taylor werd gepakt door Kjell Scherpen, oud-keeper van Ajax. Bij Vitesse was het vooral tegenhouden en gokken op de counter. Zo had Matús Bero na een half uur een grote kans op de openingstreffer, maar de Slowaak stuitte op Gerónimo Rulli.

Bij de hoekschop die volgde was het wel raak voor de Arnhemmers. Van Ginkel kopte de bal met een fraaie hoofdbeweging in de verre hoek. Rulli had het nakijken. De laatste goal van Van Ginkel voor Vitesse dateerde van 28 april 2013, thuis tegen Willem II (3-1). Het was tevens het vijftigste doelpunt in de Eredivisie voor de routinier.

Ajax was niet van slag en tekende twee minuten later voor de gelijkmaker. Klaassen prikte raak, nadat de bal bij een vrije trap in het strafschopgebied was blijven hangen. De VAR keek nog naar buitenspel, maar oordeelde dat er sprake was van een geldig doelpunt.

Davy Klaassen maakt meteen na de 1-0 van Van Ginkel de gelijkmaker voor Ajax. Foto: ANP

Tadic weer belangrijk voor Ajax

Álvarez zorgde meteen na rust voor de 1-2 namens Ajax. De Mexicaan werd bij een hoekschop van Dusan Tadic slecht gedekt en kon Scherpen met een harde kopbal verschalken. Tadic speelde zijn 150ste Eredivisie-wedstrijd namens Ajax en tijdens alle competitieduels had hij een aandeel in 151 doelpunten (73 treffers en 78 assists).

Daarna kwam Ajax tot weinig concrete kansen, terwijl ook Vitesse niet bij machte was gevaarlijke momenten te creëren. De bezoekers speelden het duel professioneel uit.