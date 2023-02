Tottenham doet Chelsea pijn, Ziyech ontsnapt aan rood na chaotische minuten

Tottenham Hotspur heeft het zwalkende Chelsea zondag dieper in de zorgen gedrukt. De Londenaren waren met 2-0 te sterk voor de ploeg van Hakim Ziyech, die in de slotfase van de eerste helft na chaotische minuten aan een rode kaart ontsnapte.

Na een doelpuntloze eerste helft werden de thuisfans direct na rust toch nog getrakteerd op een doelpunt. Doelman Kepa kreeg een afstandsschot niet onder controle en Chelsea werkte de bal daarna niet goed weg. Oliver Skipp profiteerde en zag zijn afstandsschot via de onderkant van de lat in het doel verdwijnen.

Het duurde minuten voor Attwell de knoop doorhakte over welke kaarten hij aan wie wilde geven. Uiteindelijk kregen Kai Havertz en Emerson geel en moest Ziyech zijn actie met rood bekopen. De Marokkaans international liep al hoofdschuddend het veld af, maar dat was te voorbarig. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm naast het veld. Attwell besloot daarop om de rode kaart in te trekken en Ziyech geel te geven.

In de 62e minuut verliet Ziyech het veld alsnog, maar dat was omdat hij werd gewisseld voor Denis Zakaria. Voormalig PSV-aanvaller Noni Madueke zat de hele wedstrijd op de bank bij Chelsea en datzelfde gold voor Arnaut Danjuma bij Tottenham.

Chelsea stelt niet alleen in eigen land teleur, maar stevent ook af op uitschakeling in Europa. Het heenduel met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League werd deze week met 1-0 verloren. De return is 7 maart op Stamford Bridge.